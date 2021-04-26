Відтепер у Центрі планують продовжити трансплантацію нирки дітям

У Львові в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше провели трансплантацію нирки дитині. Реципієнткою була 13-річна львів’янка, а донором – її батько. Відтепер у Центрі планують проводити трансплантацію нирки на постійній основі, повідомив ZAXID.NET 26 квітня генеральний директор Центру Андрій Синюта.

Реципієнтка, за його словами, мала вроджену ваду розвитку нирок, була на гемодіалізі, тому єдиний вихід для пацієнтки жити нормальним життям – трансплантація органа. Донором став її батько.

У центрі ретельно готувалися до першої трансплантації. На операцію запросили команду з Львівської обласної клінічної лікарні, яка має досвід у проведенні трансплантацій, до якої увійшли головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук, трансплантологи Данило Федорів, Роман Савронь, анестезіолог Роман Михальчук. До команди Центру, яка проводила пересадку нирки,увійшли дитячий нефролог Роман Андруневич, завідувач реанімаційного відділення Роман Собко, дитячі хірурги Богдан Романишин і Андрій Кузик.

Пересадку нирки провели ще 20 квітня, але про неї лікарі повідомили лише сьогодні, 26 квітня.

За словами Андрія Синюти, пересадку нирки у Центрі відтепер планують проводити на постійній основі. Центр уже найближчим часом мають включити у пілотний проект МОЗ з трансплантації органів.

«Ми подали заявку і маємо наразі усне повідомлення з МОЗ, що у травні наш Центр включать у пілотний проект. Тож плануємо і надалі проводити трансплантацію нирки дітям», – повідомив Андрій Синюта.