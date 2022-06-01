Шанс на повноцінне життя хлопцю з Рівненщини подарували лікарі двох львівських лікарень

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру і Першого медичного об’єднання Львова пересадили донорську нирку 15-річному хлопцеві з Рівненщини. Донором органа для нього став 27-річний чоловік, який помер від важкого інсульту і батьки дали дозвіл на забір органа.

Чоловік з вродженою аневризмою, у якого стався інсульт, потрапив у лікарню св. Пантелеймона (колишню лікарню швидкої допомоги), а хлопець з Рівненщини проходив гемодіаліз і спеціальне лікування у Центрі. Нирка донора ідеально підійшла саме Роману з Рівненщини, тож медики двох лікарень об’єднали зусилля і 26 травня спільно провели трансплантацію донорської нирки.

Хлопець, як повідомили лікарі, мав хронічне захворювання нирок. У 2017 році йому поставили діагноз – хронічний гломерулонефрит і захворювання, на жаль, прогресувало. Перед війною його скерували на лікування до київського «Охматдиту». Та коли почалися обстріли лікарні, дітей зі столиці евакуювали до Львова і Роман потрапив до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Декілька останніх місяців хлопець тричі на тиждень проходив процедуру гемодіалізу (очищення організму за допомогою апарата «штучна нирка») і відповідне лікування.

Коридор пошани лікарів для донора органа

Операція з пересадки тривала близько двох годин. Нирка, як повідомили трансплантологи, запрацювала ще на операційному столі.

«Станом на сьогодні післяопераційний період минає без ускладенень, темп діурезу задовільний, показники азотемії у межах вікової норми», – каже дитячий нефролог Центру Роман Андруневич.

Цього ж дня, як повідомив у Facebook керівник Центру трансплантологіі Першого медоб’єднання Львова Максим Овечко, другу донорську нирку у лікарні св. Пантелеймона пересадили 40-річному чоловікові з Тернопільщини.

Операція з пересадки нирки тривала дві години

Нагадаємо, у Львові вперше пересадили нирку дитині у квітні 2021 року. Трансплантацію провела команда спеціалістів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру і Львівської обласної клінічної лікарні. З того часу у Львові провели шість трансплантацій нирки дітям: три у Центрі і три у міській дитячій лікарні.