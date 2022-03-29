У вівторок, 29 березня, дітей з лікарні виписують додому

Трансплантологи першого територіального медичного об’єднання м. Львова пересадили нирки двом дітям, яких евакуювали з Києва. Нині, 29 березня, їх з лікарні виписують додому. Донором органів став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту, повідомили 29 березня у лікарні.

12-річний Юрко та 15-річний Ігор разом проходили діаліз в столичному «Охматдиті». Їм у Львові пересадили нирки в один день і у вівторок, 29 березня, обох з лікарні виписують додому.

Юрко родом з Житомирської області, три роки лікувався у Києві. Нирки у нього відмовили після того, як він переніс ангіну. Хлопець три роки лікувався в Києві, був на діалізі.

Ігор – з Донецької області. З хворими нирками хлопець народився, лікування не допомогло. На діалізі був останні два роки, спершу в Запоріжжі, а останні пів року – в Києві..

«Коли почалася війна, дітей, що ховалися від обстрілів в укриттях, евакуювали до Львова, а тут 12 березня їм пощастило отримати донорські нирки. Зараз хлопці виписуються з лікарні і будують плани на життя», – сказано у повідомленні.

40-річний Віталій (у центрі) зі своїми рятівниками

Окрім нирок дітям, у львівській лікарні пересадили і серце. Реципієнтом був 40-річний Віталій з Чернівців. Його життя кардинально змінилося у 2016, коли звичайна застуда призвела до делятаційної кардіоміопатії. Через хворобу серце чоловіка збільшилося вдвічі і не могло перекачувати достатню кількість крові. Відтоді він страждав на задишку, не міг працювати й жити повноцінно. Та за два тижні після трансплантації серця, Віталій почувається дуже добре. Поспішає додому обійняти двох синів.

Донором органів для них став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Попри зусилля медиків врятувати його не вдалося. Рідні дали згоду на трансплантацію.