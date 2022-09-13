Це перший випадок в Україні, коли дитина стала донором для батька

Зазвичай батьки є донорами для своїх дітей. Та у київському «Охматдиті» стався унікальний випадок – донором кісткового мозку для батька став його 5-річний син. Пересадка пройшла успішно.

Родина із Харкова – Олексій, Олена та 5-річний Макарчик боротьбу за здоров’я батька розпочала у листопаді минулого року. Тоді татові поставили діагноз - апластична анемія. В «Охматдиті», куди родина переїхала з початком війни, діагноз скоригували на мієлодиспластичний синдром (МДС). Олексію потрібна була трансплантація кісткового мозку, повідомили в лікарні.

У світі, на жаль, не було жодного сумісного донора. І тоді маленький Макар запитав: «А я можу врятувати тата?» І батька почали готувати до трансплантації кісткового мозку: 5-річний син підходив як донор на 60%. 15 червня стовбурові клітини сина трансплантували батькові. Пересадка пройшла успішно.

Як повідомив ZAXID.NET керівник БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку» Роман Куць, для 30-35% українців не можуть знайти донорів.

«Така статистика і в усьому світі. Тому потрібно наповнювати свій реєстр, бо це збільшує шанс знайти донора. В Українському реєстрі зараз є близько 8 тисяч донорів, але війна призупинила цей процес. У світі були випадки, коли діти ставали донорами кісткового мозку для батьків. А в Україні – це перший випадок», – каже Роман Куць.

Зараз харківська родина ще в «Охматдиті», бо Олексію потрібно обстежуватися та перебувати під наглядом лікарів. Мама Олена зробила для них креативні футболки: в Олексія написано «Мій син та Охматдит врятували моє життя», а у Макара — «Я врятував життя тата».

Нагадаємо, з початком війни київський «Охматдит», який до того лікував лише дітей, відчинив двері для усіх пацієнтів, незалежно від віку. НДСЛ «Охматдит» отримав ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку дорослим.