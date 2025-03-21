Дрон ГУР уникнув удару з російського комплексу «Панцирь-С1»

Дрон Головного управління розвідки Міністерства оборони України зафіксував кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу «Панцирь-С1» під час спецоперації у Криму. Про це повідомили у п’ятницю, 21 березня, на сторінці ГУР.

«Дрон воїнів спецпідрозділу ГУР МО України Prymarу, які брали участь у нещодавній операції на території тимчасово окупованого Криму, зафіксував епічний кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу «Панцирь-С1», – зазначають у повідомленні.

19 березня розвідники розповіли, що упродовж кількох вони атакували об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму.

«На відео результати успішної демілітаризації півострова - уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС)», – зазначали у дописі.

Розвідникам вдалося ліквідувати:

48Я6-К1 «Подльот» (2шт);

1Л125 «Ніобій-СВ» (2шт);

39Н6 «Каста 2Е2» (3шт);

9С19 «Імбірь»;

«Нєбо-СВ»;

С-300ВМ;

«Нєбо-М»;

59Н6-Е «Протівнік-ГЕ»;

БРЛС «Мис».

пускова установка С-300СВ,

командні пункти РЛС «СТ-68» та РЛС 39Н6 «Каста 2Е2».

Крім цього воїнам ГУР вдалося уразити три зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир «Федір Урюпін» та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

Нагадаємо, 19 березня повідомили, що Збройні сили України завдали удару по росіянах, які переховувались у дитячому таборі в Скадовську на Херсонщині.