Дрон розвідників ухилився від російської ракети під час операції у Криму
Піл час операції українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти росіян в Криму
Дрон Головного управління розвідки Міністерства оборони України зафіксував кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу «Панцирь-С1» під час спецоперації у Криму. Про це повідомили у п’ятницю, 21 березня, на сторінці ГУР.
«Дрон воїнів спецпідрозділу ГУР МО України Prymarу, які брали участь у нещодавній операції на території тимчасово окупованого Криму, зафіксував епічний кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу «Панцирь-С1», – зазначають у повідомленні.
19 березня розвідники розповіли, що упродовж кількох вони атакували об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму.
«На відео результати успішної демілітаризації півострова - уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС)», – зазначали у дописі.
Розвідникам вдалося ліквідувати:
- 48Я6-К1 «Подльот» (2шт);
- 1Л125 «Ніобій-СВ» (2шт);
- 39Н6 «Каста 2Е2» (3шт);
- 9С19 «Імбірь»;
- «Нєбо-СВ»;
- С-300ВМ;
- «Нєбо-М»;
- 59Н6-Е «Протівнік-ГЕ»;
- БРЛС «Мис».
- пускова установка С-300СВ,
- командні пункти РЛС «СТ-68» та РЛС 39Н6 «Каста 2Е2».
Крім цього воїнам ГУР вдалося уразити три зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир «Федір Урюпін» та вертоліт Мі-8 російських окупантів.
Нагадаємо, 19 березня повідомили, що Збройні сили України завдали удару по росіянах, які переховувались у дитячому таборі в Скадовську на Херсонщині.