Вогонь можна було помітити на кордоні Курської та Сумської областей

В ніч на п’ятницю, 21 березня, на газовимірювальній станції «Суджа» в Курській області пролунали вибухи, після чого спалахнула потужна пожежа. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Газова станція «Суджа» є єдиною точкою входу в газотранспортну систему України, за якою російський газ транзитом постачався до Європи. За даними російських Telegram-каналів, в ніч на 21 березня там спалахнула потужна пожежа внаслідок атаки. Вогонь можна було помітити на кордоні Курської та Сумської областей.

Об'єкт розташований за кількасот метрів від однойменного пункту пропуску на російсько-українському кордоні. Після початку операції Сил оборони в Курській області росіяни втратили контроль над станцією.

В ніч на 21 березня вибухи лунали також у Волгоградській області. За даними російських ЗМІ, атаку дронів відбивали у Калачівському районі, ціллю атаки був є аеродром «Маринівка».

Крім цього, цієї ж ночі на нафтобазі в Краснодарському краї, яка горить після дронової атаки 19 березня, стався новий вибух. Відомо, що постраждало 2 людини, дорогу до Краснодара перекрили, а жителям району рекомендували не виходити на вулицю.

Міноборони Росії пише, що протягом ночі ППО знищила 43 українські безпілотники:

34 БпЛА – над територією Волгоградської області,

4 БпЛА – над територією Ростовської області,

4 БпЛА – над територією Курської області,

1 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

Доповнено о 09:09. У Генштабі ЗСУ наголосили, що у Росії звинуватили Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції, проте ці звинувачення безпідставні. Станція «Суджа» неодноразово обстрілювалась самими росіянами.



«Влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією – обстріляв цей об’єкт з артилерії», – йдеться у дописі.



Раніше війська Росії використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

Нагадаємо, у четвер, 20 березня, ввечері частина російського міста Горно-Алтайськ залишилася без світла через підпал на підстанції.

В ніч на 20 березня у Саратовській області Росії лунали вибухи поблизу військового аеродрому Енгельс. Російська місцева влада заявила про найбільш масовану атаку БпЛА на регіон за весь час.