Над Енгельсом піднявся високий стовп диму

Вночі четверга, 20 березня, у Саратовській області Росії лунали вибухи поблизу військового аеродрому Енгельс. Російська місцева влада заявила про найбільш масовану атаку БпЛА на регіон за весь час. Згодом атаку на аеродром підтвердили і в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, вночі безпілотники завдали ударів по Саратову, а також по Енгельсу, де розташований військовий аеродром ЗС Росії. Атака тривала кілька годин приблизно з 03:00.

Бусаргін заявив нібито про пошкодження Енгельської лікарні, двох дитячих садків та школи. Крім того, він заявив про пошкодження приватного будинку внаслідок падіння уламків.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомили, що ціллю БпЛА був місцевий аеродром Енгельс – місцеві мешканці повідомили про сильне задимлення поблизу мікрорайону, який розташований за кілька кілометрів від аеродрому «Енгельс-2». На відео, оприлюднених у мережі, видно високий стовп диму з району аеродрому.

Пізніше губернатор Саратовської області визнав атаку на аеродром та підтвердив, що на його території є загоряння. За його словами, мешканців прилеглих територій евакуюють.

Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 54 дронів над Саратовською областю. Загалом росіяни начебто збили 132 безпілотники, які також атакували Воронезьку, Бєлгородську, Ростовську, Курську та Липецьку області. Крім того, російське міністерство заявило про атаку трьох БпЛА на тимчасово окупований Крим.

Доповнено 12:30. У пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили, що ударів по аеродрому «Енгельс» завдали підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з СБУ та іншими складовими Сил оборони. Там підтвердили ураження аеродрому.

«В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, з авіабази в Енгельсі росіяни запускають ракети по території України. На аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, а також зберігається боєзапас.

Нагадаємо, у січні 2025 року українські безпілотники успішно уразили нафтобазу комбінату «Кристал» Росрезерву в Енгельсі. Вона призначена для зберігання авіаційного палива для місцевої авіабази «Енгельс-2». Сам аеродром востаннє потрапив під атаку БпЛА у грудні 2024 року.