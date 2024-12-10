Внаслідок атаки ніхто не постраждав

У вівторок, 10 грудня, російська ППО нібито відбила атаку безпілотників на військовий аеродром. Про це повідомив губернатор Саратовської області Раман Бусаргін.

За словами російського губернатора, внаслідок атаки ніхто не постраждав, руйнувань нібито також немає.

«Сьогодні припинено атаку на військовий аеродром, внаслідок якої ліквідовано БПЛА. На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Руйнувань та постраждалих попередньо немає», – йдеться у повідомленні.

Telegram-канал «Медуза» зазначає, що у місті Енгельс Саратовської області розташована авіабаза ВКС Росії «Енгельс-2», де базуються російські стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по Україні. Авіабаза вже кілька разів опинилася під ударами українських БПЛА.

У Міноборони Росії про атаку на регіон не повідомляли, однак розповіли, що ліквідували три українські безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу Кримського півострова.

Нагадаємо, 8 листопада Саратов атакували дрони, в районі місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Також у ніч на 6 грудня морські дрони Служби безпеки України атакували російські вертольоти, літаки та патрульні катери, які намагались перехопити дрони в Керченській бухті.