У Керчі в районі суднобудівного заводу пролунали вибухи
Вибухи на анексованому півострові лунали під час атаки морських дронів
Зранку у п’ятницю, 6 грудня, морські дрони атакували анексований Кримський півострів. Вибухи пролунали у Керчі. Про це повідомляє «Крим.Реалії».
Зранку 6 грудня кримські Telegram-канали писали про вибухи в тимчасово окупованій Керчі. Росіяни стверджують про роботу протиповітряної оборони в Керченській протоці. Через атаку перекрили Кримський міст.
За даними «Крымского ветра», вибухи пролунали в районі суднобудівного заводу «Залив» та у мікрорайоні Аршинцеве.
«Читачі «Крим.Реалії» також підтверджують інформацію про вибухи в Керчі. Як зазначається, їх було три з інтервалом у 10-20 хвилин – перші два схожі на вибухи від влучань, один – на роботу ППО. Перший вибух чули близько 7 ранку за місцевим часом. Чути їх було з боку Керченського мосту та заводу «Залив»», – йдеться у дописі.
Тим часом Міноборони Росії повідомило, що морська авіація Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищила два українські безекіпажні катери, які прямували до Кримського півострова.
Крім цього, російське оборонне відомство пише, що ППО знищила вночі 33 українські безпілотники:
- 14 БПЛА над територією Воронезької області,
- 11 над територією Курської області,
- 7 над територією Бєлгородської області,
- 1 над територією Криму.
Нагадаємо, українські розвідники провели 28 листопада успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, спаливши російський радіолокаційний комплекс за 5 млн доларів.
Також 29 листопада розвідники завдали успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах росіян на окупованому півострові. У результаті операції українські бійці уразили РЛС «Каста-2Е2» та дві РЛС «Подлёт».