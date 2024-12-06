Росіяни стверджують, що вони знищили 2 українські безекіпажні катери

Зранку у п’ятницю, 6 грудня, морські дрони атакували анексований Кримський півострів. Вибухи пролунали у Керчі. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Зранку 6 грудня кримські Telegram-канали писали про вибухи в тимчасово окупованій Керчі. Росіяни стверджують про роботу протиповітряної оборони в Керченській протоці. Через атаку перекрили Кримський міст.

За даними «Крымского ветра», вибухи пролунали в районі суднобудівного заводу «Залив» та у мікрорайоні Аршинцеве.

«Читачі «Крим.Реалії» також підтверджують інформацію про вибухи в Керчі. Як зазначається, їх було три з інтервалом у 10-20 хвилин – перші два схожі на вибухи від влучань, один – на роботу ППО. Перший вибух чули близько 7 ранку за місцевим часом. Чути їх було з боку Керченського мосту та заводу «Залив»», – йдеться у дописі.

Тим часом Міноборони Росії повідомило, що морська авіація Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищила два українські безекіпажні катери, які прямували до Кримського півострова.

Крім цього, російське оборонне відомство пише, що ППО знищила вночі 33 українські безпілотники:

14 БПЛА над територією Воронезької області,

11 над територією Курської області,

7 над територією Бєлгородської області,

1 над територією Криму.

Нагадаємо, українські розвідники провели 28 листопада успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, спаливши російський радіолокаційний комплекс за 5 млн доларів.

Також 29 листопада розвідники завдали успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах росіян на окупованому півострові. У результаті операції українські бійці уразили РЛС «Каста-2Е2» та дві РЛС «Подлёт».