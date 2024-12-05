Ольга Куришко стала виконувачкою обов'язків постійної представниці президента у Криму

Ольгу Куришко призначили тимчасовою виконувачкою обов’язків постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. З червня 2023 року вона обіймала посаду заступниці постійної представниці Таміли Ташевої. Про це йдеться у повідомленні Представництва президента в АР Крим.

Зазначається, що Ольга Куришко працює у представництві з 2021 року. Раніше вона керувала відділом правового забезпечення.

«Вона системно працювала над стратегічними та програмними документами з питань реінтеграції, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів щодо захисту право мешканців тимчасово окупованого півострова у сфері доступу до освіти, пенсійного забезпечення, отриманні паспортних документів, підтримки політвʼязнів та членів їх родин», – йдеться у повідомленні.

Ольга Куришко замінить на посаді 39-річну Тамілу Ташеву, яку у середу, 4 грудня, звільнив Володимир Зеленський. Перед цим Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від політичної партії «Голос».

У тексті указу зазначалося, що Ташева подала у відставку за власним бажанням. У соцмережах вона повідомила, що працюватиме у Верховній Раді.

Додамо, що постійне представництво президента в АР Крим було створено у 1994 році. Його основна функція – контроль за дотриманням Конституції та законодавства України на території автономії.