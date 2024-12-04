Таміла Ташева обіймала посаду представниці президента у Криму з квітня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади постійної представниці президента України у Криму Тамілу Ташеву, яка перейде до роботи в парламенті. Про це повідомила 4 грудня Таміла Ташева у соцмережах.

Своїм указом №800 Володимир Зеленський підтвердив звільнення Ташевої з посади, яку та обіймала з квітня 2022 року. У тексті указу зазначається, що посадовиця подала у відставку за власним бажанням.

39-річна Таміла Ташева підтвердила своє звільнення та повідомила, що переходить до Верховної Ради.

«Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте», – написала Таміла Ташева.

Хто обійме посаду представника президента у Криму, нараз невідомо. Таміла Ташева оприлюднила звіт роботи її представництва за три роки роботи та подякувала команді за плідну роботу.

Нагадаємо, 25 листопада Центральна виборча комісія визнала Ташеву обраною народною депутаткою України від політичної партії «Голос». Наразі туди входять 19 депутатів. Зазначається, що Таміла Ташева може посісти місце померлого депутата від партії «Голос» Олега Макарова.

Втім, раніше посадовиця не мала наміру обіймати пост нардепки. 22 листопада вона заявляла, що «потрібна на своїй посаді». Втім, коли два попередні кандидати в нардепи, співзасновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко та колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта, відмовилися від мандату, Ташева отримала право бути народною обраницею.