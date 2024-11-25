З 2022 року Таміла Ташева обіймає посаду представниці президента України в Автономній Республіці Крим

Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента України в АР Крим Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від політичної партії «Голос», куди наразі входять 19 депутатів. Про це повідомили на сайті Центральної виборчої комісії в понеділок, 25 листопада.



«Комісія визнала Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», — зазначено в повідомленні.



39-річна Таміла Ташева може зайняти місце померлого депутата від партії «Голос» Олега Макарова. На мандат депутата також претендували співзасновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко та колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта. Утім обидва написали заяви, що не підуть до Верховної Ради. Відтак, далі таке право перейшло до Таміли Ташевої.

22 листопада інформаційне агентство« Інтерфакс-Україна» з посиланням на Тамілу Ташеву повідомило, що посадовиця не має наміру ставати депутаткою Верховної Ради від партії «Голос».

«Я зараз потрібна на своїй посаді. Я працюю у вертикалі президента протягом п’яти років. Вважаю себе членом політичної команди президента. Звісно, що зараз ми всі працюємо на одну мету, на державу Україна, але поки що я не планую йти в парламент», – сказала Ташева в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про смерть 59-річного народного депутата дев’ятого скликання від фракції «Голос» Олега Макарова. Він був секретарем Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, правником, громадським діячем та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».