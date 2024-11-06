Іван Примаченко став народним депутатом України

Центральна виборча комісія визнала 34-річного співзасновника освітньої онлайн-платформи Prometheus Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії «Голос». Про це у середу, 6 листопада, повідомили на сайті ЦВК.

Зазначається, що до ЦВК надійшов документ про дострокове припинення повноважень народного депутата від партії «Голос» Олега Макарова, який помер 29 жовтня 2024 року.

«ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Голос” під № 24, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», – йдеться у повідомленні ЦВК.

Більше про Івана Примаченка

За даними платформа MY.UA, Іван Примаченко народився 24 травня 1990 року у Донецьку. У 2013 році здобув ступінь магістра, закінчивши Київський національний університет імені Шевченка. Після закінчення навчання працював на кафедрі історії викладачем.

У 2014 році став одним із засновників проєкту онлайн-навчання Prometheus. У 2018-2019 роках навчався у Стенфордському університеті (США) за програмою підвищення знань Ukrainian Emerging Leaders, розробленої для українців.

Включений до рейтингу «30 до 30» інформаційно-аналітичного видання «Forbes Україна».

За даними руху «Чесно», був членом наглядової ради аналітичного центру CEDOS та експертом групи «Реформа освіти та науки». Керівник першого в Україні проєкту масових онлайн-курсів «Університет онлайн».

Нагадаємо, 29 жовтня пресслужба Апарату Верховної Ради повідомила про смерть народного депутата дев’ятого скликання від фракції «Голос» Олега Макарова. Причину смерті політика не уточнили.