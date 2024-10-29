Причина смерті 59-річного народного депутата невідома

У вівторок, 29 жовтня, помер політик, народний депутат дев’ятого скликання від фракції «Голос» Олег Макаров. Він був секретарем Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, правником, громадським діячем та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України». Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

«Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова – народного депутата України дев’ятого скликання», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, причину смерті політика не уточнили.

Що відомо про Олега Макарова

Олег Макаров народився 24 липня 1965 року у Києві. За життя Макаров був судовим юристом, керуючим партнером та керівником юридичного підрозділу юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери». Олег Макаров був депутатом Київради восьмого скликання від «Самопомочі». У 2019 став народним депутатом за списком «Голосу», був членом однойменної фракції, але до партії не входив.

У червні 2020 року Олег Макаров підписався під постановою про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Як повідомив депутат Верховної Ради України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський, Олег Макаров довгі роки боровся з важкою хворобою. За даними дослідження Руху ЧЕСНО, Олег Макаров пропустив 41% голосувань у парламенті в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.