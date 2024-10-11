Касаційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін

У п’ятницю, 11 жовтня, Касаційний адміністративний суд залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо припинення державного фінансування партії «Голос». Ним політичній силі відмовили у скасуванні наказу Національного агентства з питань запобігання корупції, яким фінансування й припинили через суттєві порушенння у звітах політичної партії. Про це повідомляє «Рух ЧЕСНО».

Одним із аргументів «Голосу» під час засідання було те, що партія не вчинила повторюваного порушення в трактуванні Кодексу України про адміністративні правопорушення. Представники ж НАЗК зазначали, що поняття повторюваності визначене у законі «Про політичні партії».

Зрештою Касаційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Таке рішення остаточне і оскарженню не підлягає. На час публікації матеріалу партія «Голос» рішення суду ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, 25 червня НАЗК спочатку зупинило державне фінансування політичної партії «Голос». Причина – недостовірні дані у фінансових звітах партії за III та IV квартал 2020 року щодо витрат партії. Сума недостовірності – майже 5 млн грн.

Політичній партії «Голос» у 2021 році вже зупиняли державне фінансування. Тоді НАЗК знайшло порушення щодо фіктивних витрат партії на низку ФОПів у фінзвіті за другий квартал 2020 року. Через це партія не отримувала кошти з державного бюджету аж до початку 2024 року.

До слова, «Рух ЧЕСНО» знайшов сумнівні витрати партії й після відновлення їй фінансування. У звіті та II квартал 2024 року були загадкові витрати на рахунки товариств та ФОПів.

Зазначимо, «Голос» — українська ліберальна політична партія, створена у 2019 році з ініціативи фронтмена гурту «Океан Ельзи» – Святослава Вакарчука. Взяла участь у позачергових парламентських виборах 2019 року та місцевих виборах 2020 року. У Верховній Раді 9-го скликання партія має 20 народних депутатів. Головою партії є Кіра Рудик.

Нагадаємо, державне фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до внесених змін до Закону України «Про політичні партії в Україні», розпочалося з третього кварталу 2016 року. Державне фінансування політичних партій, зокрема, підвищило рівень фінансової, організаційної та кадрової спроможності партій, дозволило диверсифікувати джерела фінансування партійної діяльності, зменшило рівень залежності від великих донорів, зменшило ризики корупції у політиці за рахунок зменшення залежності партій від приватних донорів. Законом України «Про політичні партії в Україні» було запроваджено не тільки державне фінансування політичних партій, але й щоквартальну звітність, встановлено максимальний розмір суми внеску від фізичних та юридичних осіб, передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення порядку або строків подання звітів, подання недостовірних відомостей у звітах тощо.