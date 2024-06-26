Виявлені порушення стосуються відомостей про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос», що дають підстави для зупинення державного фінансування статутної діяльності політсили. Про це пресслужба відомства повідомила у середу, 26 червня.

Як розповіли у відомстві, виявлені порушення стосуються відомостей про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року. Призупинення фінансування статутної діяльності політсили може бути застосоване до усунення причин виявленого порушення.

Як зазначає Нацагентство, у звітах партії виявлено недостовірних відомостей на понад 4,725 млн грн.

У НАЗК розповіли, що аналіз звіту політичної сили за третій квартал говорити про те, що партія оформила договори про надання послуг, зокрема надання усних консультацій та роз’яснень з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії, перевірка правильності заповнення документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо, з ТОВ «Мейнтіс». Загальна вартість договору 1 млн грн.

Але товариство не надавало партії цих послуг. Зокрема, як заявили в НАЗК, на це вказують матеріали, отримані від Державного бюро розслідувань та Державної податкової служби, з інформаційних баз даних. Відтак НАЗК вважає інформацію недостовірною.

Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг на суму понад 2 млн 452 тис. 500 грн. Однак вказаних послуг так і не було надано. Крім того, у звіті встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із недостовірністю відомостей.

«Тобто за два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону «Про політичні партії», повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (94460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії.

НАЗК направило відповідні матеріали до Державного бюро розслідувань.

Додамо, що у 2024 році в держбюджеті на фінансування парламентських партій передбачено 840,6 млн грн, це дещо менше, ніж визначено законодавством.