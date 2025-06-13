Львівська міськрада виплатить по 10 тис. грн батькам загиблих і зниклих безвісти військових – допомогу можна отримати з нагоди Дня батька, який святкують 15 червня 2025 року. Раніше такі ж виплати нараховували з нагоди Дня матері.

Як повідомила Львівська міськрада, наразі управління соціального захисту погодило виплати для 271 батька на 2,7 млн грн. Подати документи для отримання виплати можна до 1 липня. Детальну інформацію про подання заяв можна отримати в управлінні соціального захисту за місцем проживання або за телефоном 16-20.

«Ми низько вклоняємось кожному батькові, який втратив дитину на цій війні. Ця допомога – не просто сума. Це знак того, що місто поруч і пам’ятає. Виплати надходитимуть поступово – просимо з розумінням поставитись до цього процесу», – сказала Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту.

Раніше виплати отримували матері загиблих і зниклих безвісти захисників зі Львова з нагоди Дня матері. Виплати передбачені у межах Комплексної програми підтримки ветеранів та родин загиблих. Це щорічна ініціатива, яка символізує подяку та підтримку з боку громади міста.