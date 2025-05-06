У другу неділю травня щороку святкують День матері. Львівська міськрада виплатить матеріальну допомогу 390 матерям загиблих та зниклих безвісти Захисників і Захисниць.

Кожна матір загиблого чи зниклого безвісти військового чи військової зможе отримати по 10 тис. грн матеріальної допомоги з нагоди Дня матері. Йдеться про 390 львів’янок, а загальна сума виплат становитиме майже 4 млн грн.

«Жодні слова й жодні суми не здатні загоїти материнський біль втрати. Але ми хочемо, щоб ці жінки знали – ми пам’ятаємо про кожну з них, памʼятаємо про кожного Захисника та Захисницю. Кожна мати Героя – це приклад незламності», – розповіла Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту Львівської міськради.

Прийом документів для отримання матеріальної допомоги триватиме до 1 червня. Матері можуть звертатись до районних відділів соцзахисту, Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій або ЦНАПів.