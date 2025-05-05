Школярі з батьками та вчителями збирали гроші для ЗСУ на ярмарках до Дня міста

З нагоди Дня міста львівські школи провели благодійні ярмарки на 22 локаціях та зуміли зібрати 7,8 млн грн для військових. Сума, яку зібрали школярі разом з вчителями та батьками, в чотири рази перевищує минулорічний результат.

У неділю, 4 травня, львівські школи організували 22 благодійні ярмарки, щоб зібрати гроші для львівських бригад ЗСУ. За словами мера Андрія Садового, цьогоріч школярам вдалось зібрати 7,8 млн грн, що у чотири рази перевищує минулорічний результат (1,9 млн грн).

«Кожна школа зможе підтримати своїх випускників, учителів чи батьків на фронті. Дякуємо всій освітянській спільноті, учням та батькам!», – написав Андрій Садовий.

Діти продавали солодощі, салати, напої, браслети, листівки, картини та інші вироби, а під час ярмарок проводили концерти та майстерки.

Фото ЛМР та Христини Процак

Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк уточнив, що за зібрані гроші придбають дрони та техніку для військових.

«Це просто дивовижна сума! Зібрані кошти будуть скеровані на закупівлю дронів та іншої необхідної техніки і автомобілів на потреби львівських бригад ЗСУ. Також кожна школа матиме можливість самостійно долучитись до зборів бригад або ж захисників України – своїх випускників, вчителів чи батьків, від яких отримали запити», – написав Андрій Закалюк.