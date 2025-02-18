Брати Терличі передали придбаний дрон військовому батальйону безпілотних систем «Хижаки висот» 59 ОМПБр

Львівський п’ятикласник Роман Терлич за виграні на олімпіаді 50 тис. грн купив дрон для ЗСУ. Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк особисто завітав до школи, в якій навчається школяр, щоб подякувати йому та подарувати подарунок від міста для нього та його однокласників.

Як повідомила 18 лютого Львівська міськрада, 11-річний Роман Терлич є учнем 5 класу гімназії «Євшан». У грудні він переміг в олімпіаді «Квести і Тести» та отримав головний приз – 50 тис. грн. Школяр не залишив ці гроші собі, а передав весь виграш на дрон для українських військових. Участь у олімпіаді Роман Терлич брав із своїм братом, якому не вдалось посісти призове місце.

«Ще до участі в олімпіаді ми з братом домовились, що якщо я виграю будь-яку грошову винагороду, то щонайменше половину віддамо на ЗСУ. Ми хотіли купити дрон, але не знали, як це організувати, де купувати і як передати військовим. Але так вийшло, що один із співзасновників олімпіади Юрій Каміновський зараз служить в 59 бригаді, що керує дронами, тому наш тато з ним домовився, що ми віддамо йому гроші і він купить дрон», – розповів школяр.

Військові батальйону безпілотних систем «Хижаки висот» 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил Безпілотних Систем, отримали Mavic 3 Pro. Роман Терлич отримав від військових символічний подарунок – гільзу від гранатомета.

Директор департаменту освіти ЛМР Андрій Закалюк подарував Роману Терличу подарунок від міста

«Зараз в Україні війна. Я тут, на заході, і я в безпеці, але військовим на сході дуже небезпечно. Я хочу, щоб війна якнайскоріше закінчилась, тому задонатив свій виграш. Наступного року теж буду брати участь в олімпіаді, і якщо війна до того часу не закінчиться, а мені вдасться виграти гроші, я знову віддам їх на ЗСУ», – ділиться Роман.

18 лютого на урок до хлопця завітав директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк. Він подякував йому за цей вчинок і подарував електронний конструктор, адже хлопець мріє бути інженером, та квитки для всього його класу на відвідування Музею науки у Львові. В такий спосіб хлопчик став не лише героєм для ЗСУ, а й для своїх однокласників.

«Історія Ромчика є неймовірним прикладом для тисяч не лише дітей, а й дорослих. Він своїм прикладом показав, як потрібно любити свою країну не лише словами, але й конкретними діями. Дуже приємно сьогодні було з ним зустрітись, бо ми всі маємо чого в нього повчитися», – зазначає Андрій Закалюк.