Львів святкує свій 769 день народження та запрошує містян та гостей міста на прогулянки улюбленими місцями. Під час повномасштабної війни гучних святкувань у Львові не проводять, але День міста увагою не оминають.

Із 2 по 4 травня у Львові проводитимуть благодійні ярмарки, концерти, екскурсії та фестиваль. Львів’яни можуть долучитись до благодійності: допомогти відновити музей Романа Шухевича, придбати дрони для ЗСУ та допомогти Домівці врятованих тварин. Програму святкових заходів публікує туристичний сайт Львова Lviv.travel.

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У Львові відкрили для туристів вежу Ратуші. Протягом вихідних, 2-4 травня, потрапити на оглядовий майданчик Ратуші можна за донат на відновлення музею Романа Шухевича, який зруйновано через російську атаку. Щоб піднятись на оглядовий майданчик потрібно попередньо зареєструватись. Деталі.

У п’ятницю, 2 травня, о 17:00 на північній стороні площі Ринок виступатиме оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Із 2 по 4 травня у Львівському палаці мистецтв проводитимуть Фестиваль українського вина. Деталі та вартість квитків.

На площі Ринок 3 травня традиційно проведуть фермерський ярмарок, який працюватиме із 10:00 по 16:00.

Театри Львова також долучаються до відновлення музею Романа Шухевича. 3 та 4 травня львів’яни можуть завітати на Дні відкритих дверей у міські театри та відвідати авторські екскурсії за донат. Деталі та реєстрація.

Графік екскурсій у міські театри:

3 травня:

11:00 – Львівський академічний театр імені Леся Курбаса

14:00 – Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки». Екскурсія театром із змогою відчути себе у ролі лялькаря

4 травня:

13:00 – Львівський академічний духовний театр «Воскресіння». Унікальна екскурсія про історію театру від акторів.

13:00 – Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки. Відвідувачі матимуть змогу відвідати внутрішній дворик театру у період із 13:00 до 17:00.

14:00 – Перший український театр для дітей та юнацтва.

Протягом суботи та неділі, 3-4 травня, львів’ян запрошують у Домівку врятованих тварин на вулиці Довбуша, 24. Там проводитимуть «Базар добра» – фестиваль із книгами, фудкортом, музикою та можливістю придбати різні дрібнички. Вхід на захід – ваш донат, а гроші з продажу квитків та речей витратять на їжу та ліки для тварин. Деталі.

У суботу, 3 травня, о 15:00 у дворику Ратуші відбудеться зустріч з дисидентом Мирославом Мариновичем та співзасновницею найбільшого книжкового клубу в Україні Еммою Антонюк. Долучитись до заходу можна після попередньої реєстрації.

3 травня о 17:00 на північній стороні площі Ринок відбудеться виступ оркестру мажореток «Львівські фанфари» (школа мистецтв №5).

3 травня о 19:30 оркестр INSO-Lviv проведе благодійний концерт у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Усі зібрані кошти витратять на придбання авто для 92-ї бригади. Вхід вільний, внесок – за покликом серця.

Із 1 по 6 травня на площі Музейній (вул. Підвальна, 13) проводитимуть «ПреФорум в колі Федоровича» від Львівської муніципальної бібліотеки. Там говоритимуть про процес деколонізації, традиції військової літератури в Україні, переглядатимуть документальні фільми та слухатимуть авторську поезію. Деталі та програма.

Ввечері 3 травня у Львіварні відбудеться концерт «Музика, народжена Львовом», за участі танцювального театру життя, ансамблю віртуозів «Високий замок» та львівських вокалістів. Деталі та вартість.

3-4 травня у Львові пройде «Нова пошта Львів напівмарафон» – понад 5000 учасників бігтимуть заради Незламних. Мета заходу: зібрати 7 мільйонів гривень на підтримку Національного реабілітаційного центру Unbroken. Деталі про те, як долучитись.

У неділю з 8:30 до 14:00 буде частково обмежено рух приватного та громадського транспорту в центрі Львова. Не курсуватимуть трамвай №7 і тролейбус №33, решта маршрутів – зі змінами.

4 травня о 16:00 відбудеться загальноміська молитва у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла з нагоди Дня міста.

4 травня львівські школи проведуть благодійні ярмарки, щоб зібрати гроші на купівлю дронів для львівських бригад ЗСУ. Придбати у школярів смаколики та підтримати військових можна на 22 локаціях.

Перелік локацій, де відбуватимуться шкільні ярмарки: