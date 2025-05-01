Куди піти у Львові на День міста 2025
Програма святкових заходів на 2-4 травня0
Львів святкує свій 769 день народження та запрошує містян та гостей міста на прогулянки улюбленими місцями. Під час повномасштабної війни гучних святкувань у Львові не проводять, але День міста увагою не оминають.
Із 2 по 4 травня у Львові проводитимуть благодійні ярмарки, концерти, екскурсії та фестиваль. Львів’яни можуть долучитись до благодійності: допомогти відновити музей Романа Шухевича, придбати дрони для ЗСУ та допомогти Домівці врятованих тварин. Програму святкових заходів публікує туристичний сайт Львова Lviv.travel.
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У Львові відкрили для туристів вежу Ратуші. Протягом вихідних, 2-4 травня, потрапити на оглядовий майданчик Ратуші можна за донат на відновлення музею Романа Шухевича, який зруйновано через російську атаку. Щоб піднятись на оглядовий майданчик потрібно попередньо зареєструватись. Деталі.
У п’ятницю, 2 травня, о 17:00 на північній стороні площі Ринок виступатиме оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Із 2 по 4 травня у Львівському палаці мистецтв проводитимуть Фестиваль українського вина. Деталі та вартість квитків.
На площі Ринок 3 травня традиційно проведуть фермерський ярмарок, який працюватиме із 10:00 по 16:00.
Театри Львова також долучаються до відновлення музею Романа Шухевича. 3 та 4 травня львів’яни можуть завітати на Дні відкритих дверей у міські театри та відвідати авторські екскурсії за донат. Деталі та реєстрація.
Графік екскурсій у міські театри:
3 травня:
- 11:00 – Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
- 14:00 – Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки». Екскурсія театром із змогою відчути себе у ролі лялькаря
4 травня:
- 13:00 – Львівський академічний духовний театр «Воскресіння». Унікальна екскурсія про історію театру від акторів.
- 13:00 – Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки. Відвідувачі матимуть змогу відвідати внутрішній дворик театру у період із 13:00 до 17:00.
- 14:00 – Перший український театр для дітей та юнацтва.
Протягом суботи та неділі, 3-4 травня, львів’ян запрошують у Домівку врятованих тварин на вулиці Довбуша, 24. Там проводитимуть «Базар добра» – фестиваль із книгами, фудкортом, музикою та можливістю придбати різні дрібнички. Вхід на захід – ваш донат, а гроші з продажу квитків та речей витратять на їжу та ліки для тварин. Деталі.
У суботу, 3 травня, о 15:00 у дворику Ратуші відбудеться зустріч з дисидентом Мирославом Мариновичем та співзасновницею найбільшого книжкового клубу в Україні Еммою Антонюк. Долучитись до заходу можна після попередньої реєстрації.
3 травня о 17:00 на північній стороні площі Ринок відбудеться виступ оркестру мажореток «Львівські фанфари» (школа мистецтв №5).
3 травня о 19:30 оркестр INSO-Lviv проведе благодійний концерт у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Усі зібрані кошти витратять на придбання авто для 92-ї бригади. Вхід вільний, внесок – за покликом серця.
Із 1 по 6 травня на площі Музейній (вул. Підвальна, 13) проводитимуть «ПреФорум в колі Федоровича» від Львівської муніципальної бібліотеки. Там говоритимуть про процес деколонізації, традиції військової літератури в Україні, переглядатимуть документальні фільми та слухатимуть авторську поезію. Деталі та програма.
Ввечері 3 травня у Львіварні відбудеться концерт «Музика, народжена Львовом», за участі танцювального театру життя, ансамблю віртуозів «Високий замок» та львівських вокалістів. Деталі та вартість.
3-4 травня у Львові пройде «Нова пошта Львів напівмарафон» – понад 5000 учасників бігтимуть заради Незламних. Мета заходу: зібрати 7 мільйонів гривень на підтримку Національного реабілітаційного центру Unbroken. Деталі про те, як долучитись.
У неділю з 8:30 до 14:00 буде частково обмежено рух приватного та громадського транспорту в центрі Львова. Не курсуватимуть трамвай №7 і тролейбус №33, решта маршрутів – зі змінами.
4 травня о 16:00 відбудеться загальноміська молитва у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла з нагоди Дня міста.
4 травня львівські школи проведуть благодійні ярмарки, щоб зібрати гроші на купівлю дронів для львівських бригад ЗСУ. Придбати у школярів смаколики та підтримати військових можна на 22 локаціях.
Перелік локацій, де відбуватимуться шкільні ярмарки:
- Ліцей № 18 – із 10:00 на подвірʼї біля входу в ліцей (вул. Кульчицької, 18)
- СЗШ № 90 – із 10:00 по 15:00 на площі біля центру Довженка (просп. Червоної Калини, 81)
- СЗШ № 67 – із 11:00 по 15:00 на подвірʼї біля центрального входу до школи (вул. Сяйво, 18)
- Ліцей № 81 – із 12:00 на подвірʼї біля входу у ліцей (вул. Гетьмана Мазепи, 1А)
- Ліцей № 2 – із 12:00 по 16:00 на центральному вході та подвірʼї ліцею (вул. Володимира Великого, 55А)
- Ліцей № 45 – із 13:00 на подвірʼї ліцею (вул. Наукова, 25)
- Ліцей № 6 – із 12:00 на подвірʼї ліцею (вул. Зелена, 22)
- Ліцей № 80 – із 11:00 по 15:00 на площі перед Храмом Кирила і Мефодія (вул. Угорська, 1)
- СЗШ № 86 – із 11:00 по 15:00 на одвірʼї школи (вул. Скорини, 34)
- Ліцей «Оріяна» – із 12:00 по 16:00 на кількох локаціях: парковка ринку Шувар (просп. Святого Івана Павла II, 4б) та Храм Собору Івана Хрестителя (вул. Зубрівська, 1)
- СЗШ № 92 – із 14:00 по 18:00 на подвірʼї школи (вул. Шевченка, 390)
- СЗШ № 77 – із 14:00 по 16:00 на подвірʼї школи, парк (вул. Івана Виговського, 7А)
- СЗШ № 29 – із 11:00 по 15:00 на подвір’ї школи (вул. Сухомлинського, 6, Винники)
- СЗШ № 62 – із 10:00 по 15:00 перед входом у школу (вул. Театральна, 15)
- СЗШ № 91 – із 11:00 по 15:00 на території між школами №43 і №91 (Голоско)
- СЗШ № 87 – із 11:00 на спортивному майданчику школи (вул. Замарстинівська, 11)
- СЗШ № 42 – із 12:00 по 16:00 на подвірʼї школи (вул. Каштанова, 9)
- СЗШ «Лідер» – із 11:00 по 16:00 на подвірʼї школи (вул. Юрія Руфа, 52)
- Ліцей № 57 – із 13:00 по 17:00 на подвірʼї ліцею (вул. Жовківська, 6)
- Львівська правнича гімназія – із 10:0- по 15:00 на подвір’ї гімназії (вул. Леонтовича, 2)
- Дублянський ліцей – із 13:00 на подвірʼї ліцею (м. Дубляни, вул. Шевченка 21)
- СЗШ № 55 – із 12:00 по 15:00 біля памʼятника Степану Бандері (вул. Митрополита Ангеловича, 34)