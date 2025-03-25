На ярмарку може буде придбати локальну крафтову продукцію від ветеранського бізнесу

У неділю, 30 березня, на площі Ринок у Львові пройде перший в 2025 році ветеранський ярмарок. Цьогоріч ярмарок буде регулярним і відбуватиметься кожної другої і четвертої неділі місяця аж до середини листопада. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

У першому ярмарку сезону візьмуть участь понад 20 підприємств ветеранів та їхніх сімей зі Львова та області, з Києва, Чернігова, Ірпеня, Луцька, Івано-Франківська, Полтавської, Тернопільської і Волинської областей. Вони представлять різноманітні товари – від крафтових продуктів до художньої кераміки, книжок та одягу.

Ярмарок працюватиме з 10:00 до 16:00. Ветерани та їхні сім'ї, які займаються підприємництвом і бажають представити свою продукцію на ярмарку, можуть залишити заявку за посиланням.

Ярмарок ветеранського бізнесу проводять з ініціативи громадської організації «Родини полеглих Героїв Львівщини» за підтримки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.