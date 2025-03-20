Спеціальні знижки підготували понад 150 закладів

У Львові презентували спеціальну програму лояльності для ветеранів та чинних вояків від місцевого бізнесу. До неї долучилися понад 150 підприємців міста з різних галузей, які надають знижки чи спеціальні пропозиції для військових та ветеранів на свою продукцію чи послуги.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, місцева влада і підприємці разом запустили програму лояльності для ветеранів та чинних військовослужбовців. Наразі до неї з власної ініціативи долучилися понад 150 закладів і підприємств у Львові – від громадського харчування, розваг до медицини і будівництва.

Згідно із програмою, під час відвідин закладу, купівлі певної продукції чи послуги військовик може отримати знижку або інший бонус від власників. Потрібно лише показати посвідку учасника бойових дій.

«Від смачних страв у ресторанах до якісного відпочинку в готелях, від затишних меблів для дому до послуг хімчистки – у кожній сфері є ті, хто готовий сказати «дякую» не лише словами, а й справами», – йдеться в повідомленні пресслужби міської ради.

Для соціально відповідального бізнесу, який пропонує знижки захисникам, розробили спеціальне ознакування. Це табличка кольору хакі із написом «Друже, ветеране! Дякую за службу! У нас є для тебе знижка» та QR-кодом із переліком учасників програми. Перейшовши за посиланням, військовослужбовець матиме змогу ознайомитися із повним переліком бізнесів, які надають такі дисконти у Львові.

Інформацію про те, де надають знижки ветеранам, можна переглянути на сайті міської ради. Перелік постійно оновлюється, бо дедалі більше охочих підприємців долучаються до програми.

У ній вже беруть участь кафе і ресторани Kredens, «Світ кави», Tante Sofi, «Королівська пивоварня», «Атляс», «Цукерня», «Сімейно-ветеранська піцерія VOG 17», заклади дозвілля «Планета кіно», Dragon park, Львівський органний зал, Ботанічний сад ЛНУ, забудовники LEV Development і Auroom, клініка Oxford Medical і мережа лабораторій «Ескулаб», крамниці Jysk, мережа хімчисток «Чисто», спортклуби SportLife та інші.