У Львові оголосили новий набір на бізнесове навчання для ветеранів та членів їхніх сімей, які хочуть створити або розвинути власну справу. Безкоштовні курси в рамках програми «Відвага до бізнесу» організовує міська рада спільно з партнерами. Заявки на участь приймають до 1 квітня.



Як повідомила пресслужба міської ради, курси триватимуть з 14 по 26 квітня та з 28 квітня і до 9 травня у Центрі підтримки підприємництва на площі Ринок.

У програмі курсів – лекції від фахових менторів про те, як розпочати бізнес, як працювати у галузях оподаткування чи реєстрації, як правильно вибудувати команду тощо. Також передбанені консультації та менторська підтримка від підприємців-ветеранів. Додаткова опція – це можливість отримати грантову підтримку на власну справу до 300 тис. грн від Львівської міської ради та чеської гуманітарної організації «Людина в біді».

Це вже третій набір на бізнесове навчання для ветеранів та їхніх рідних протягом останніх двох років.

«У такий спосіб ми намагаємось підтримувати наших захисників, які або починають свій бізнес, або розширюють можливості вже існуючої справи. Раді, що програма продовжує діяти і цьогоріч ще 100 ветеранів зможуть пройти навчання і отримати грант на свої справи», – повідомила директорку департаменту економічного розвитку Інна Свистун.

У міській раді закликали кандидатів долучатися до навчання та зробити «перший крок до власної справи вже зараз». Ознайомитись з умовами участі та подати заявку можна за посиланням.

Програму «Відвага до бізнесу: грантова підтримка підприємницької діяльності ветеранів та членів їхніх сімей» втілюють в життя міська рада Львова спільно з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді», Центром підтримки підприємництва та громадською організацією «Жіночі перспективи».