Львівським підприємцям із міського бюджету виділили 4,5 млн грн ваучерної підтримки на розвиток і покращення власної справи, а також на відшкодування збитків внаслідок російських обстрілів. Таке рішення 12 березня ухвалила комісія при департаменті економічного розвитку міської ради, яка розглядала заявки від бізнесу.

Зокрема, ресторану Emily Brooklyn Pizza надали 80 тис. грн компенсації за придбання генератора. Компанії Igrotecо (виготовляє дерев’яні розвивальні іграшки та конструктори для дітей) та компанії «Анлево» (виготовляє малярно-штукатурні інструменти) виділили по 200 тис. грн відшкодування витрат за участь у презентаційних виставках за кордоном.

Компанії iWood Limited (виготовлення, продаж, монтаж столярних виробів, зокрема сходів, меблів, дверей тощо) надали 35 тис. грн грантової підтримки на розширення бізнесу. Виробник вже має аналогічний грант від міністерства економіки на 8 млн грн, тому подав заявку на допомогу й з міського бюджету.

Окрім того, 4,2 млн грн на відновлення майна виділили чотирьом львівським підприємствам, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Їхніх даним у міській раді не оприлюднюють, оскільки вони мають стратегічне значення.

Як розповіла ZAXID.NET голова департаменту економічного розвитку Інна Свистун, загалом для підтримки місцевих підприємців передбачені 14 видів ваучерів. Це, зокрема, допомога на релокацію, допомога бізнесменам-ветеранам, на відновлення пошкодженого майна, на енергоощадність, маркетингові ваучери тощо.

«Цього року в бюджеті заклали 70 млн грн на всі види ваучерів. Торік таку допомогу від міста отримали 300 суб’єктів підприємницької діяльності на понад 94 млн грн», – зазначила Інна Свистун.

Про те, як отримати ваучерну підтримку з міського бюджету та які вимоги для участі у програмі, можна дізнатися за посиланням.