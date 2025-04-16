Сезон атракціонів у парку культури відкриють 18 квітня

У львівському Парку культури імені Богдана Хмельницького оголосили про відкриття «Містечка атракціонів». Як повідомили на сторінці парку, сезон розпочнуть у п’ятницю, 18 квітня.

Парк культури оприлюднив графік роботи атракціонів:

18 квітня – з 11:00 до 20:00

19 квітня – з 11:00 до 16:00

На Великдень, 20 квітня – з 12:00 до 20:00

21 та 22 квітня – з 11:00 до 20:00

Надалі «Містечко атракціонів» парцюватиме із середи по неділю з 11:00 до 20:00

Вартість квитків на дитячі атракціони – 50 грн та на дорослі – 70 грн.

У Парку культури є атракціони для дітей («Вежа падіння», «Дитяча ланцюгова карусель», «Карусель машинки»), дорослих («Клоун»), та сімейні («Веселі гірки», «Колесо огляду»). З усім переліком можна ознайомитись на сайті парку.