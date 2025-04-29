Цими вихідними, 3-4 травня, у Львові відбудеться наймасштабніша бігова подія весни – безбар’єрний «Нова пошта Львів напівмарафон». Захід, який об’єднає понад п’ять тис. учасників з усієї країни має не лише спортивну, а й благодійну мету – зібрати сім млн грн на підтримку Національного реабілітаційного центру «Незламні». У неділю, 4 травня, на час проведення заходу деякі вулиці будуть закриті для руху транспорту, а частина маршрутів громадського транспорту курсуватиме зі змінами.

У суботу, 3 травня, відбудуться 2 дитячі забіги на 100 та 500 м. Вони безкоштовні і на них ще можна зареєструватися. Серія марафонів і напівмарафонів цього року присвячена темі безбарʼєрності – фізичної, емоційної та соціальної.

«У Львові цього року пройде вперше безбар'єрний марафон. Всі процеси, починаючи від реєстрації і до подолання маршруту, повністю безбар'єрні для учасників, додаток адаптований, в зоні стартового містечка всі локації абсолютно безбар'єрні», – розповіла директорка компанії NewRun Оксана Сученко.

До події у Львові долучаться як професійні бігуни, так і відомі інфлюенсери, серед яких – Євген Клопотенко, Марія Панків, Влад Хільченко та інші. Загалом забіг об'єднає п’ять тис. учасників. Реєстрація вже закрита. Однак є можливість долучитися онлайн. Зроблять це, зокрема, представники української діаспори у Великій Британії.

«У нас є дистанція 21 км, буде дистанція 10 км і 5 км, будуть дитячі забіги і буде, ми її так називаємо, студентска миля. Всі знають, що миля – це 1600 метрів, а ми побіжимо 3 км», – розповів керівник офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Взяти учать у забігу зголосилися тисяча студентів, 20 викладачів і навіть ректор Львівського університету внутрішніх справ. Вперше у Львові до цього напівмарафону долучаться студенти.

«Коли ми донесли цю ідею до студентів, то буквально за п’ять днів ми назбирали 1000 студентів. Ми зіткнулися лише із однією проблемою – було безліч дзвінків із питаннями: чому закрита реєстрація? Бо хотіли зареєструватися ще», – зазначив директор Центру фізичного виховання учнів та студентів Львівської області Ярослав Горуна.

Захід має не лише спортивну, а й благодійну мету – зібрати сім млн грн на підтримку Національного реабілітаційного центру «Незламні». До забігу долучаться і незламні пацієнти, вони долатимуть 1 км, який називається «Забіг підтримки».

На час забігів, з 8:30 до 14:00 год деякі вулиці перекриють для руху транспорту. Зокрема, тимчасово закритими будуть пл. Галицька (перетин з вул. Галицькою) – просп. Т. Шевченка – вул. Дж. Дудаєва вул. С. Томашівського – вул. М. Скорика – пл. Є. Маланюка – вул. М. Вороного – пл. А. Міцкевича – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського до вул. Б. Хмельницького. Тож маршрути громадського транспорту, які їдуть по цих вулицях, чи перетинають їх, будуть тимчасово змінені.

«Основі потоки об’їздів громадського та фактично і приватного транспорту будуть через вулиці Підвальну – Гонти – Замарстинівську – Гайдамацьку – Хмельницького. З іншої сторони - через вулиці Клепарівську та Джерельну», – розповів керівник управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Перелік маршрутів, які у неділю з 8:30 до 14:00 курсуватимуть зі змінами:

автобуси № 1А курсуватимуть за таким маршрутом: Дубляни – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – вул. Кн. Романа - пл. Галицька (в обидві сторони);

за таким маршрутом: Дубляни – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – вул. Кн. Романа - пл. Галицька (в обидві сторони); автобуси № 3А курсуватимуть з вул. Стрийської до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут);

з вул. Стрийської до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут); автобуси № 5А їхатимуть з Винник до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут);

з Винник до пл. Кн. Я. Осмомисла (Добробут); автобуси № 6А курсуватимуть з Рясне-2 до вул. Городоцької (церква св. Анни);

з Рясне-2 до вул. Городоцької (церква св. Анни); автобуси № 8А їхатимуть до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;

до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського; автобуси № 9 їхатимуть так: Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Д. Вітовського - вул. Ак. А. Сахарова – далі за маршрутом (в обидві сторони);

Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Д. Вітовського - вул. Ак. А. Сахарова – далі за маршрутом (в обидві сторони); автобуси №12 в обидві сторони курсуватимуть по вул. Грінченка, без заїзду на вулиці Липинського та Миколайчука

по вул. Грінченка, без заїзду на вулиці Липинського та Миколайчука автобуси № 15 курсуватимуть по вул. Личаківській – пл. Митній – вул. І. Франка – вул. Зеленій;

по вул. Личаківській – пл. Митній – вул. І. Франка – вул. Зеленій; автобуси № 17:

- в напрямі до вул. Миколайчука їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом),

- в напрямі до вул. Курмановича їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси № 20 працюватимуть за розділеним маршрутом:

- вул. Польова – пл. 700-річчя

- Левандівка – вул. Городоцька (біля церкви св. Анни);

автобуси № 21 будуть закорочені до вул. Дорошенка (головна пошта);

до вул. Дорошенка (головна пошта); автобуси № 22 їхатимуть до перехрестя проср. Чорновола – вул. Липинського;

їхатимуть до перехрестя проср. Чорновола – вул. Липинського; автобуси № 25 з курсуватимуть з вул. Стрийської до вул. Городоцької (церква св. Анни);

з з вул. Стрийської до вул. Городоцької (церква св. Анни); автобуси № 29 курсуватимуть з Винник до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут);

з Винник до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут); автобуси № 31:

- в напрямі до Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом);

- в напрямі до залізничного вокзалу їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом).

автобуси № 34

- в напрямі до вул. Грінченка їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – Мазепи - Грінченка (далі за маршрутом),

- в напрямі до Білогорщі курсуватимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси № 37 в напрямі вул. Під Голоско будуть закорочені до пл. Галицької;

будуть закорочені до пл. Галицької; автобуси № 39 курсуватимуть з вул. Богданівської до пл. Галицької;

з вул. Богданівської до пл. Галицької; автобуси № 41:

- в напрямі Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом),

- в напрямі вул. Сихівської їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси № 43 їхатимуть по вул. С. Бандери – Вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

по вул. С. Бандери – Вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – надалі за маршрутом (в обох напрямах); автобуси № 46 працюватимуть так : Голосківський цвинтар – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка (далі за маршрутом, в обох напрямах),

: Голосківський цвинтар – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка (далі за маршрутом, в обох напрямах), автобуси № 47А працюватимуть за розділеним маршрутом:

- Рясне-2 - перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;

- Санта Барбара – пл. Галицької;

автобуси №48 курсуватимуть так: вул . Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Д. Вітовського - вул. Ак. А. Сахарова – надалі за маршрутом (в обох напрямках

. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Д. Вітовського - вул. Ак. А. Сахарова – надалі за маршрутом (в обох напрямках автобуси № 51:

- в напрямі Галицького перехрестя їхатимуть так: вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Клепарівська – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська (далі за маршрутом),

- в напрямі ТРЦ «Вікторія Гарденс» їхатимуть так: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Городоцька (далі за маршрутом);

автобуси № 52 в напрямі вул. Варшавської будуть закорочені до вул. Городоцької (церкви св. Анни);

до вул. Городоцької (церкви св. Анни); автобуси № 53 їхатимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка – надалі за маршрутом (в обох напрямах); автобуси № 55/№ 56 курсуватимуть до просп. Чорновола - вул. Липинського;

до просп. Чорновола - вул. Липинського; автобуси №57 будуть закорочені до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут);

до пл. Князя Я. Осмомисла (Добробут); автобуси №59/№59 будуть закорочені до станції «Підзамче»

до станції «Підзамче» автобуси № 61 будуть працювати за розділеним маршрутом:

- с.Підрясне – вул. Городоцька (біля церкви св. Анни);

- с.Підбірці – вул. Театральна (Добробут);.

автобус № 63 їхатиме до станції «Підзамче»;

до станції «Підзамче»; автобуси № 84 працюватимуть за розділеним маршрутом:

- Рудне – вул. Городоцька (біля церкви св. Анни);

- вул. Щурата– перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;