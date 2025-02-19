На львівському стадіоні «Скіф» 13-річна Яна Степаненко, яка 2022 року втратила обидві ноги внаслідок ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську, провела відкрите тренування перед одним з найбільших марафонів World Marathon Majors. У Токіо дівчина 1 березня бігтиме 5 км, щоб зібрати 1,5 млн грн на два спортивні протези для 36-річного захисника з «Азову» Олександра Жавненка. Військовий з дитинства займався танцями й мріє повернутися на паркет. І Олександр, і Яна є пацієнтами реабілітаційного центру Unbroken. Долучитися до збору для захисника можна за посиланням. Яна Степаненко у 2024 році пробігла п'ятикілометровий марафон у Бостоні та зібрала гроші на спортивний протез для захисника Олександра Рясного.

Фото: ZAXID.NET