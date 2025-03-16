Автомобілі, які привезла військовим коменда Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин придбала для ЗСУ 100 автомобілів, гроші на які вона зібрала під час різдвяного туру «Україна колядує». Впродовж півтора місяця концерти відбулися у 25 містах Канади, Америки, Чехії та Іспанії. У своїх соцмережах співачка опублікувала відео з автомобілями й подякувала своїм слухачам, які приходили на виступи та брали участь в благодійних аукціонах.

«Вперше нам вдалося досягнути такого результату й відразу закупити 100 автомобілів для ЗСУ. Концерти відбувалися майже щодня, ми долали сотні й тисячі кілометрів автомобілями й літаками. Інколи відстань між містами становила до 4 тис. кілометрів. Ми пройшли з командою неймовірний шлях і загалом проєкт вартував нам пів року часу. Одинадцять автомобілів у цій колоні, серед яких спеціальна важка техніка та швидка медична допомога, купили завдяки благодійній вечері в іспанському місті Маррея. Тоді за один вечір ми зібрали 85 тис. євро», – сказала Ірина Федишин.

Співачка зазначила, що туру не відбулося б без Віталія Човника, який є її чоловіком та продюсером. Він безпосередньо організовував концерти, займався логістикою та купував транспорт для військових.

Більшість автомобілів команда співачки закупила у Великій Британії. В Україні транспорт пофарбували та відремонтували.

«Ці 100 автомобілів розділимо на різні ділянки фронту. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося відправити на фронт вже 367 автомобілів. Я б не повірила, якби хтось сказав мені це раніше», – додала співачка.

Нагадаємо, що впродовж травня і червня 2024 року, під час благодійного туру у США та Канаді, Ірина Федишин зібрала 300 тис. доларів (понад 12 млн грн) та купила 60 пікапів. Тоді транспорт отримали 80-та ОДШБр, 121 бригада ТрО, 24-та ОМБр, 3-тя окрема штурмова бригада, полк НГУ «Азов». Крім цього, команда співачки купує дрони, приціли, бронежилети тощо.