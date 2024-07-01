Ірина Федишин придбала 60 автомобілів для військових

37-річна львівська співачка Ірина Федишин під час благодійного туру США і Канадою, який тривав у травні та червні, зібрала 300 тис. доларів (понад 12 млн грн) та придбала 60 автомобілів для військових. Про це співачка повідомила у своїх соцмережах та опублікувала відео з автомобілями. У коментарі ZAXID.NET Ірина Федишин у понеділок, 1 липня, розповіла, що більшість придбаних автомобілів вже розподілили та передають військовим. Допомогу отримають 80-та ОДШБр, 121 бригада ТрО, 24-та ОМБр, 3-тя окрема штурмова бригада, полк НГУ «Азов» тощо.

«На наші концерти переважно приходили, звісно, українці, діаспора, але були й американці, які навіть лоти купували. Вони казали, що не розуміють української, але їм сподобалася наша атмосфера, наші пісні. На кожному концерті ми проводили благодійні аукціони, то два місяці ретельно готувалися. Ми з чоловіком постійно думали, як зацікавити людей. Коли я перед тим передавала хлопцям машини, то мені передавали гільзи. І як востаннє була на Сході, то мала можливість ті гільзи привезти. Їх важко транспортувати, це латунь. Їх у Львові обробили, оздобили візерунками», – розповіла співачка ZAXID.NET.

Також як лоти Ірина Федишин використовувала картини українських художників та прапори з підписом Валерія Залужного. На одному з концертів за два прапори глядачі віддали 16 тис. доларів.

«Я і Віталій [Віталій Човник, чоловік і менеджер співачки] спали практично по чотири години, щоб все встигнути. Хотілося якнайбільше об'їздити й не дуже довго залишатися, бо в США дороге проживання й ми намагалися оптимізувати витрати. Нам дуже дорого обходилися літаки, бо ми платили купу грошей за багаж – лоти й технічне обладнання для концертів. Це вдалося лише з Божою допомогою», – сказала Ірина Федишин.

У своєму Facebook Ірина Федишин опублікувала записане біля стадіону «Арени Львів» звернення поруч із вже придбаними автомобілями для військових.

Зазначимо, що співачка виступила у 25 містах Америки та Канади. За її словами, це рекордна сума, яку їй вдалося зібрати під час концертного туру. Загалом Ірина Федишин з початку повномасштабного вторгнення змогла придбати 242 автівки, понад 200 дронів, більше ніж сотню рацій, каски, бронежилети та форму.