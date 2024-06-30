Фінські волонтери завершили 42-денну естафету у Львові

Фінські волонтери з фонду «Караван в Україну» організували 42-денну естафету, у межах якої відвідали шість країн та подолали 1561 км з Гельсінкі до Львова. Їм вдалось зібрати 182 тис. євро (приблизно 8 млн грн) на швидкі допомоги та медобладнання для України. У пресслужбі Львівської міської ради у неділю, 30 червня, розповіли, що ініціаторів естафети зустрічав міський голова Андрій Садовий.

У ЛМР зазначають, що головним організатором естафети є журналіст та підприємець Магнус Лонден. «Ми йшли, бігли й пливли, щоб допомогти Україні. Естафетою хочемо показати, що народ Фінляндії підтримує вас. Для нас природно відчувати солідарність з Україною. Розуміємо, що слів мало, тому зібрали гроші на підтримку вашої боротьби. Це крапля в океані, але ми сподіваємося, що вона продемонструє нашу найважливішу думку – Фінляндія з вами!», – сказав Магнус Лонден.

Фінські волонтери у Львові 30 червня 2024 року (Фото Романа Каймана для Львівської міської ради)

Зазначимо, що естафета розпочалася 18 травня з Гельсінкі під час молодіжного заходу Stafettkarnevalen на Олімпійському стадіоні. До події приєднався міністр європейських справ Фінляндії Андерс Адлеркройц. Також долучилася українська молодь, яка евакуювалася до Фінляндії після повномасштабного вторгнення.

«Українці символічно розпочали ініціативу – вибігли зі стадіону та передали естафету групі фінських SUP-веслярів. Ті веслували навколо Гельсінкі до південного краю міста. Потім естафету передали атлантичним веслувальникам Маркусу Мустеліну та Гаелю де Кревуазьє, які веслували до Таллінна. Вони ж передали естафету скаутам, які пройшли понад 300 км до Риги. Потім була Латвія», – розповіли у Львівській міськраді.

Додамо, що благодійна організація «Караван в Україну» за один рік зібрала для України понад мільйон євро. Автомобілі швидкої допомоги фіни планують передати громадському руху «Ініціатива Е+». Напередодні волонтери вже купували швидкі допомоги, які зараз працюють на фронті. Підтримати волонтерів можна на сайті організації.