В обраних українських кінотеатрах 18 липня розпочнуться покази французької сімейної анімації «Ніна та секрети Їжачка» – фільму з офіційної програми головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі (Франція), а також із дитячої програми фестивалю в Локарно 2023-го року. Вперше в Україні стрічку показали у межах кінофестивалю кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест.

Фільм розповідає про дівчинку Ніну, яка переконана, що на заводі, де працював її тато, є скарб! Але страшний пес і його господар охороняють це місце, тому потрапити туди непросто. На щастя, Ніна не одна. Маленький їжачок з казок батька Ніни може підказати їй геніальні ідеї з порятунку майбутнього.



Анімацію створили не новачки. За плечима творчого дуету Алена Ґаньоля і Жана-Лу Фелісіолі номінований на премію «Оскар» мультфільм «Кіт у Парижі» та гіт Чілдрен Кінофесту 2016 – «Хлопчик-фантом».

Маленькі та дорослі глядачі й глядачки в Україні зможуть подивитися фільму в українському озвученні. А в оригінальній французькій версії одну з героїнь озвучила акторка Одрі Тоту, відома своїми ролями в «Амелі» та «Коко Шанель».