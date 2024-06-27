Едді Мерфі озвучував Віслюка

Актор Едді Мерфі, який в оригінальній версії франшизи «Шрек» озвучував Віслюка, анонсував спіноф, присвячений його персонажу.

Таку заяву актор зробив заяву під час пресконференції з приводу нового фільму у франшизі «Поліцейський з Беверлі-Гіллз». Також актор розповів, що уже почав роботу над майбутнім «Шреком». За словами Мерфі, кілька місяців тому він уже озвучив перший акт. При цьому DreamWorks Animation ще навіть не анонсувала стрічку.

Актор зазначив, що, новий «Шрек» вийде у 2025 році.

Нагадаємо, що два роки тому вийшов спіноф «Шрека» про Кота у чоботях, якого озвучував Антоніо Бандерас. У прокаті фільм зібрав 1 млрд доларів. Після такого успіху історія про Віслюка виглядає доречною.