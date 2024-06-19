Події будуть розгортатися за 100 років до подій «Гри престолів»

HBO анонсувало ще один спін-офф за «Грою престолів». Знімання серіалу уже розпочалось. Події будуть розгортатися за 100 років до подій «Гри престолів» та 100 років після «Дому драконів», повідомляє The Hollywood Reporter. Очікується, що прем'єра «Лицаря семи королівств» відбудеться у 2024 році.

Новий спін-офф називатиметься «Лицар семи королівств» та ґрунтуватиметься на романі Джорджа Р. Р. Мартіна The Hedge Knight. Він розповість про пригоди лицаря сера Дункана Високого та його молодого сквайра Егга.

Перший сезон складатиметься з шести епізодів, три з яких зніме Сара Адіна Сміт («Уроки хімії», «Ханна»). Інші три епізоди зніме Оуен Гарріс, відомий тим, що зрежисував кілька епізодів у серіалі-антології «Чорне дзеркало», зокрема «Сан-Джуніперо» та «Я скоро повернуся». У «Лицарі семи королівств» також виконуватиме функції виконавчого продюсера.

До акторського складу нового серіалу вже приєдналися: