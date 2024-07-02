Вуличні меблі встановили на просторому дворі перед палацом культури

У Львові в мікрорайоні Підзамче молодь створила новий громадський простір. Його облаштували на вулиці біля палацу культури імені Гната Хоткевича. Там встановили вуличні меблі та підставки для квіткових вазонів, власноруч зроблені з дерев’яних ящиків.

Як повідомили у Львівській міськраді, близько 20 підлітків віком від 12 до 16 років облаштували новий громадський простір за два дні під час Lviv Urban Forum.

Активісти зробили 6 елементів для сидіння та 6 ящиків для вазонів, в які висадили рослини. Для насаджень підбирали ті види, які сприяють збільшенню біорізноманіття та приваблюють комах. Серед них – лікарська рослина змієвик, просо та стахіс.

«Меблі, які ми розробили, розраховані на те, що їх можна модифікувати, переставляти і робити з них різні конфігурації. Як на простір, в якому нічого не відбувається, було б класно, якби там почали збиратись люди і там можна було б щось проводити. Поруч є палац Гната Хоткевича, де на різні студії збирається багато дітей – це вже активна творча молодь. Нам хотілося б, щоб вони і надалі долучалися для того, щоб оживляти цей простір», – розповіла співзасновниця архітектурної студії Urbanideas Ольга Криворучко, яка проводила воркшоп.

Воркшоп «Точка активації» відбувся під час II Lviv Urban Forum, на якому приділяли увагу темі відповідальності, безпеки та соціально орієнтованої архітектури. Організатори воркшопу вирішили попрацювати з громадським простором на Підзамчі, який є не дуже активним. Метою було трансформувати його і зробити більш привабливим, щоб там хотілось проводити час.