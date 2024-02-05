Поруч розташована церква святого Луїджі Оріоне УГКЦ та новий ЖК

На вул. Липинського – Лінкольна у Львові буде новий парк з озером площею понад 3 гектари. Як повідомили у департаменті містобудування ЛМР, поки міськрада готує документацію, працівники ЛКП «Зелений Львів» прибирають територію від побутового сміття, зрізають аварійні дерева, дроблять гілки, чистять від порослі. Напівзруйновані бетонні конструкції демонтують.

«Документи на збереження нової зеленої зони Львова майже готові. Є кадастровий номер, розроблено проект землеустрою. На найближчій сесії його мають затвердити», – розповіли в управлінні земельних ресурсів ЛМР.

Парком опікуватиметься комунальне підприємство «Зелений Львів». Працівники закликають мешканців сусідніх будинків долучатися до прибирання чи самостійно організовувати толоки. Згодом там проведуть реконструкцію і облаштують громадський простір.

Це буде вже восьмий парк з водоймою у Львові. Озера є в парках Стрийський, Піскові озера, Знесіння, Горіховий гай, Погулянка, Снопківський та на Левандівці.