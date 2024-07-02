Ливарня має форму шестипелюсткової квітки, в ній виплавляли сплав з міді

В Острозі на Рівненщині археологи проводять розкопки в історичній дільниці міста. Вже вдалось виявити ливарню XVII століття та підземну споруду, призначення якої поки невідоме. Серед знахідок також посуд Х ст. Про це повідомляє Укрінформ.

Дослідження ділянки на вул. Академічній, 4 у центрі Острога розпочались ще у 2022 році і тривали у 2023-му. Цього року їх продовжили, ними займається Правобережна комплексна експедиція «Охоронної археологічної служби України». Керівником розкопок є кандидат історичних наук Павло Нечитайло.

Уламок давнього посуду

Археологам вдалося вже віднайти фрагменти посуду, які датуються Х століттям, ливарню XVII століття та підземну споруду, яку ще досліджують. Павло Нечитайло зазначив, що культурний шар на цій ділянці сягає глибини понад 3 метри. Там відкрили об’єкти трипільської культури, монгольського періоду і часу найбільшого розквіту Острога – XVI-XVII ст.

«До XVII століття відноситься цікавий об’єкт, складений з цегли великих розмірів – 31 х 17 х 7,5 см. Це округла споруда, верхня частина якої викладена у формі шестипелюсткової квітки. Верхня частина цієї ливарні була обмащена глиною і тут виплавляли якийсь мідновмісний сплав. Можливо, бронзу в невеликих кількостях. З якою метою, ми ще не знаємо. Дослідження попередніх років та наші показали велику кількість шлаків у цьому місці і це, як на мене, дуже цікавий індустріальний об’єкт Острога», – розповів Укрінформу археолог.

Окрім ливарні XVII століття, археологи виявили стаціонарне вогнище та фрагменти посуду Х століття. Призначення підземної споруди і її датування науковці з’ясують пізніше.

Нагадаємо, раніше під час археологічних розкопок у Рівному Павло Нечитайло з колегами виявили споруду з п’ятьма печами для випікання хліба Х століття. А торік науковці дослідили садибу представника місцевої знаті часів Русі.

Фото Павла Нечитайла, Ірени Сенькович, Олександра Ковальчука