Садиба займала велику площу і мала багато матеріалу, який свідчить про статус власників

Археологи дослідили у Рівному ділянку, яку готують до будівництва. Вони виявили три садиби, одна з яких могла належити представнику еліти часів Київської Русі – боярину чи княжому дружиннику. У ній виявили багато цінного матеріалу. Про знахідки науковий співробітник ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України», завідувач археологічного музею Львівського університету імені Івана Франка Ярослав Погоральський розповів місцевому сайту «Про Рівне».

Розкопки Охоронної археологічної служби тривали близько двох місяців у західній околиці мікрорайону Боярка. Археологи дослідили три поселення доби Київської Русі.

Бронзовий натільний хрестик (фото зі сайту «Про Рівне» )

На залишках двору площею приблизно 100 на 100 метрів заможного власника, що датується ХІІ – першою половиною ХІІІ століть віднайшли багато цінних речей, нехарактерних для звичайних поселень. За своїми ознаками матеріал садиби притаманний для городищ чи фортець.

«Під час розкопок було знайдено велику кількість залізних предметів, уламків та предметів, які належать до спорядження вершника. Дружинники мали коней, тому ці предмети можуть свідчити про те, що це, ймовірно, була садиба одного з них», – пише «Про Рівне».

Ярослав Погоральський розповів, що науковці знайшли два залізні ключі, бронзові дзвіночки, виделку, велику кількість кераміки та тваринні кістки. Окрім того, є кілька десятків уламків амфор, які використовувалися для зберігання та транспортування вина.

Тавро на уламках кераміки (фото зі сайту «Про Рівне» )

Серед знахідок в садибі – кістяний гребінь, бронзові натільні хрестики, велика кількість уламків скляних браслетів, які в той час привозили з Києва, тому їх могли собі дозволити багаті міщанки.

Кістяний гребінь (фото зі сайту «Про Рівне» )

Науковець також додав, що залишки кісток тварин додатково вивчать у Харкові, уламки амфор – у Німеччині або Франції. Після опрацювання всі знахідки передадуть у Рівненський обласний краєзнавчий музей. Експонати можна буде оглянути вже навесні.