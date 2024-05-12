Такі печі характерні для давньоруських поселень на Волині

Під час досліджень поселення княжої доби археологи натрапили на господарську споруду з п’ятьма печами, яка датується Х ст. Також науковці натрапили на поховання ранішої, дохристиянської, епохи – IV-V століть. У давньому похованні знайшли кістяк дорослої людини та дитини, керамічний посуд та прикрасу з мушлі. Про результати досліджень розповів Суспільному голова громадської організації «Дубенський археологічний осередок» Андрій Бардецький.

Дослідження проводили у західному мікрорайоні Рівного Боярці. Там виявили заглиблену в землі споруду з п’ятьма нішоподібними печами. Керівник розкопок Павло Нечитайло зазначив, що такі об’єкти є місцевою традицією, і оприлюднив його вигляд.

Раніше такі печі виявляли в інших місцях на Волині. Зокрема археологи Богдан Прищепа та Сергій Горбаненко пишуть у статті «Будівлі з нішоподібними печами у господарстві давніх слов’ян», що під час досліджень ранньослов’янських поселень поряд зі звичайними житловими спорудами вони виявляли спеціалізовані господарські об’єкти з нішоподібними печами. Із трьох десятків таких пам’яток VIII-X ст. Волині приблизно третина будівель з нішоподібними печами сконцентровані в басейні річки Горинь в межах Волинської височини. Піч вирізали в масиві материкового суглинку з округлим черенем, замощеним уламками горщиків та камінців. Такі будівлі характерні переважно для ранньослов’янського часу.

Дослідники схожої споруди поблизу с. Товпижин на річці Стир, аналізуючи її улаштування (зокрема наявність жаровні на печі й господарської ями в одному з кутів), дійшли висновку, що це споруда житлово-господарського призначення для праці із зерном. Однак для житла вона не використовувалася.

Схожі господарські будівлі з нішоподібними печами виявляли на поселенні ранніх слов’ян Бармаки поблизу Рівного, у центрі та на південній околиці Рівного, в Острозі, в с. Обарів, у Городку Рівненського району, в урочищі Гнідава поблизу Луцька, в урочищі Пастівник біля Пересопниці. Раніше науковці досліджували будівлі з однією, двома і трьома нішоподібними печами у приміщенні.

«Переважну більшість відомих сьогодні будівель з нішоподібними печами досліджено на території Волині. Не виключено, що така традиція улаштування господарства-двору, за якої окремо облаштовували будівлю для приготування їжі поза межами житлового приміщення, була поширена на обмеженій, локальній території, притаманна саме літописним волинянам і була їхньою племінною особливістю улаштування господарства-двору», – пишуть дослідники.

Схожі печі з розкопок на інших місцях Волині (фото зі статті Богдана Прищепи, Сергія Горбаненка)

Окрім печей, на Боярці у Рівному також виявили поховання, яке датують кінцем IV – початком V століття. Поруч з людськими останками археологи знайшли керамічний горщик та прикрасу, зроблену з мушлі. Ймовірно, це імпорт, бо мушля морська, пояснив Андрій Бардецький.

Людські рештки передадуть на дослідження київським антропологам. Вони встановлять вік та стать похованих, антропологічні риси і патологічні зміни в кістках.

Черепи двох людей і керамічний горщик (фото Суспільного)

Розкопки проводили фахівці Охоронної археологічної служби України під керівництвом кандидата історичних наук Павла Нечитайла. Згодом знахідки поповнять археологічну колекцію Рівненського обласного краєзнавчого музею. В кінці 2024 року там планують зробити виставку зі знайдених речей.