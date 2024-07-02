Зрадникам загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу групи входили двоє військових та їхня спільниця. Зрадники за завданням російської спецслужби розвідували локації систем ППО, які обороняють місто, повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 2 липня.

За даними слідчих, агенти систематично об’їжджали Одесу та прилеглі території для встановлення координат. Після зрадники фотографували потрібні об’єкти та позначали їх на гугл-картах. Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки, зазначають в СБУ.

Фото СБУ

«СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт. Іншу агентку – місцеву жительку – затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі», – зокрема ідеться у повідомленні.

У затриманих вилучили телефони, якими вони користувались винятково для комунікації з ФСБ. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану). Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.