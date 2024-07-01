Групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями

Служба безпеки України викрила і затримала групу людей, які 30 червня готували провокації у Києві під час яких планувалося захоплення будівлі Верховної Ради України. Про це у понеділок, 1 липня, повідомили пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора.

Як розповіли в СБУ, група людей змовилася 30 червня провести в Києві так зване віче, до якого намагалися залучити громадські організації. Групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

«Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу», – повідомили в СБУ.

Організатори планували влаштувати в центрі Києва нібито мирне зібрання, однак більшості його учасників не розкривали справжні наміри такого заходу щодо провокацій.

Інформаційний супровід так званих «заворушень» в Києві планувалося забезпечити через вітчизняні та іноземні інформресурси. Організатори таким чином хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що мало зіграти на користь росіян.

Головний організатор для реалізації задуманого залучив декількох спільників, які представляли громадські організації в Києві, Дніпрі та інших регіонах України. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

«Організатор заходу – керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах. Він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення», – повідомили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що до своїх лав зловмисники вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій.

Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри злочинників, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено: зброю та боєприпаси; мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі проводить управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Водночас де саме затримали зловмисників, правоохоронці не повідомляють.