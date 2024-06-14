Діяльність організацій координував екснардеп Віктор Медведчук

Суд заборонив вісім проросійських «громадських організацій», які планували державний переворот в Україні, що мав синхронно відбутися на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Про це у пятницю, 14 червня, повідомили прес-служби Офісу генерального прокурора та Служба безпеки України.

Як розповіли правоохоронці, своїми діями вони сподівались допомогти окупантам якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Всі вони координувалися з росіянами та лідером забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя», підозрюваним у державній зраді екс-нардепом Віктором Медведчуком.

З позовом до суду щодо їх заборони звернулося Міністерство юстиції. За матеріалами СБУ, суд заборонив та примусово розпустив наступні громадські організації:

Міжнародна громадська організація «Ми народ України» (згідно з системою Youcontrol уповноважені особи: Василь Остафійчук та Зинаїда Цариняк);

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна» (уповноваженою особою є Сергій Брижицький);

«Соборне козацтво»;

«Соборне козацтво» «Харківський округ»;

«Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;

«Соборне козацтво» «Київський округ»;

«Соборне козацтво» «Львівський округ»;

«Соборне козацтво» «Сумський округ» (згідно з системою Youcontrol уповноваженою особою усіх козацьких організацій є Юрій Галицький);

Представники цих організацій мали намір ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів» на яких вищому військово-політичному керівництву України планувалося оголосити ультиматум щодо «відсторонення від влади». У випадку відмови зловмисники за допомогою бойових груп хотіли захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. До складу угруповань мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.

В СБУ також нагадали, що у серпні 2023 року так звані «громадсько-політичні діячі» отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина Росії, який координував підривну діяльність угруповань Віктора Медведчука з території Росії. Прокуратура довела в суді їх вину у підготовці повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.