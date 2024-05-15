Російським агентам загрожує довічне ув'язнення

У Києві Служба безпеки України викрила підпільний осередок проросійського політичного проекту «Другая Украина», який очолив колишній нардеп та зрадник Віктор Медведчук. В осередку працювала агентурна група, яка виготовляла пропагандистські мультфільми, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 15 травня.

За даними слідства, учасники підпільного прокремлівського проекту здійснювали інформаційні диверсії проти Сил оборони та влади України, закликаючи українців припинити боротися та здатися росіянам. Серед ворожих агентів працювали анімаційні спеціалісти, які створили підпільну студію в одній з квартир у Києві та виготовляли замовні ролики для Росії.

«Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії. Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації “Другая Украина” у Москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті», – повідомили у прес-службі СБУ.

Для поширення пропагандистських відео агенти використовували як майданчик підконтрольні Віктору Медведчуку медіа – зокрема, сайт, соцмережі та YouTube-канал проекту «Другая Украина». За виконану роботу поплічники Медведчука отримували готівку з Росії, яку їм особисто передавав родич директора організації «Другая Украина».

Під час обшуків у квартирах зрадників правоохоронці виявили комп’ютери та мобільні телефони з доказами роботи на росіян. Двом російським агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Їм загрожує довічне ув’язнення. Зазначається, що підозру у державній зраді також отримав куратор зловмисників Денис Жарких, який переховується в Москві.