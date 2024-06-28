Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала агента російських Сил спеціальних операцій, який готував прорив окупантів на Донеччині. Підозрюваний розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісу генпрокурора у п’ятницю, 28 червня.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії. У квітні 2024 року підозрюваний у Telegram познайомився з представником «МВС ЛНР», підконтрольного спецслужбам РФ. Найбільше ворога цікавили місця локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ у рідному місті агента й населених пунктах Покровського району. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки нових наступів і прориву оборони ЗСУ.

«Отримані дані у вигляді скриншотів з позначенням конкретних ділянок місцевості та текстових повідомлень він відправляв куратору в особистих повідомленнях. Усього агент встиг передати дев’ять локацій з координатами», – ідеться у повідомленні.

Служба безпеки затримала фігуранта у нього вдома. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Інформатору загрожує довічне позбавлення волі.