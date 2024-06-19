Затриманому загрожує вісім років ув'язнення

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, якого завербували до співпраці через чат для знайомств у Telegram-каналі. Про це у середу, 19 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни готували прорив диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць Харкова, а також ракетні та дронові атаки на місто. Щоб отримувати розвідувальну інформацію окупанти вирішили залучити до співпраці ідейного прихильника Росії, який проживає у передмісті обласного центру.

Для цього зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за звичайну громадянку РФ, запропонувала затриманому близькі стосунки. Чоловік погодився на пропозицію, і після цього жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності.

«За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. Співробітники СБУ затримали інформатора на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів», – повідомили у СБУ.

Листування харків'янина з росіянкою

У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з російською зв’язковою та фотографування військових об’єктів.

Слідчі Служби безпеки оголосили затриманому про підозру у поширенні інформації щодо розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали підлітків, які підпалювали автомобілі військових на замовлення російських спецслужб. Слідчі встановили, що росіяни завербували дітей через соціальні мережі.