Авто військового з роти медичної евакуації, яке нещодавно підпалили в Одесі

В Одесі правоохоронці затримали групу підлітків за підпал автомобілів військовослужбовців. За даними слідчих, їх завербувала російська спецслужба. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещина у п’ятницю, 14 червня.

Правоохоронці встановили, росіяни почали вербувати підлітків на початку 2024 року. Підлітків залучали до підривної діяльності через в соціальні мережі, росіяни шукали дітей віком від 13 років.

«Працівники спецслужб Росії обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям», – розповів начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Крім того, за аналогічні злочини правоохоронці затримали хлопців 17 та 18 років. Наймолодшого, 13-річного хлопця, правоохоронці передали на поруки батькам. Іншим оголосили про підозри у вчинені диверсії в умовах воєнного стану, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення», – наголосили у Нацполіції.

Також підпали автомобілів військовослужбовців зафіксували в Києві та Дніпрі. Правоохоронці проводять розслідування.