Зловмисники завербували до російської армії щонайменше 35 громадян Індії, двоє з яких загинули на фронті

В Індії правоохоронці заарештували чотирьох осіб, які вербували найманців на війну проти України та обманом заманювали чоловіків на фронт. Про це повідомило у середу, 8 травня, Центральне бюро розслідувань Індії.

У прес-службі ЦБР повідомили, що четверо чоловіків працювали у змові для того, щоб вербувати для Росії нових військових. Чоловіки також були причетні до міжнародної мережі з торгівлі людьми.

Четверо чоловіків займалися вербуванням людей та організаційними моментами для добирання їх на фронт. Один зі зловмисників працював перекладачем в Росії та був одним з ключових членів мережі вербування індійських чоловіків.

Ще один учасник організації допомагав завербованим чоловікам отримати візи індійському Ченнаї, а також бронював авіаквитки для перельотів в Росію. Ще двоє чоловіків вербували громадян в індійських штатах Карала та Тамілнад, що на півдні країни.

Загалом злочинці завербували та відправили на фронт близько 35 індійських чоловіків, двоє з них вже загинули на боці Росії. Родини загиблих повідомили в коментарі Reuters, що вони поїхали на територію Росії, сподіваючись отримати посади «помічників».

МЗС Індії заявило, що кожен випадок «рішучо обговорювали» з Росією. Водночас російські представники не відповіли на запит журналістів щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, у січні Непал заборонив своїм громадянам працювати в Росії та Україні через ризик вербування на війну. Рішення зумовлено загибеллю щонайменше десятка непальців, які служили в російській армії, про що повідомило міністерство зайнятості Непалу у грудні 2023 року.

Зазначається, що військові Непалу не мають угоди про спільну службу з Росією, тобто, були завербовані під час повномасштабного вторгнення Росії до України. У Непалі за підозрою у вербування громадян на війну затримали вже десяток осіб, які відправляли у російську армію безробітних молодих людей для незаконного призову.