На фронті загинуло щонайменше 10 непальців, які воювали за Росію

Непал припинив надавати дозволи громадянам на роботу в Росії та Україні через «ризики вербування». Країна заборонила непальцям приїжджати на роботу до цих країн через загибель на фронті 10 громадян, які служили в ЗС Росії, повідомило у п’ятницю, 5 січня, Reuters із посиланням на чиновника Непальського уряду.

За словами директора департаменту іноземної зайнятості Кабірая Упреті, рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на роботу для Росії та України було спрямоване на мінімізацію втрат людей і буде діяти до подальших розпоряджень влади. Таке рішення прийнято після скандалу щодо вербування громадян Непалу до лав російської армії.

Зазначається, що непальські трудові мігранти повинні отримати дозвіл на роботу від уряду, щоб влаштуватися на цивільну роботу за кордоном. Це дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або компенсацію їхнім сім'ям у разі смерті.

У грудні 2023 року Міністерство зайнятості країни заявило про смерть щонайменше 10 непальців, які служили в ЗС Росії. Зазначається, що військові Непалу не мають угоди про спільну службу з Росією, тобто, були завербовані під час повномасштабного вторгнення Росії до України. У Непалі за підозрою у вербування громадян на війну затримали вже десяток осіб, які відправляли у російську армію безробітних молодих людей для незаконного призову. Перед тим зловмисники стягували з них великі суми грошей за туристичні візи.

Раніше Непал закликам Росію не вербувати непальців на службу до ЗС РФ. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення понад 800 непальців отримали дозвіл на невійськову роботу в Росії. Водночас жодних даних про роботу непальців в Україні не було.