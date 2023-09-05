Влада Куби виявила мережу нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України. Відповідну заяву в понеділок, 4 вересня, опублікувало Міністерство закордонних справ кубинське МЗС.

У ній сказано, що Міністерство внутрішніх справ Куби працює над нейтралізацією і ліквідацією мережі вербування, що діє з Росії, завданням якої було залучення кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких, що проживають на Кубі до складу збройних сил, що беруть участь у військових операціях в Україні. В заяві стверджується, що спроби вербування було припинено, а стосовно причетних до цього процесу відкрили кримінальні справи.

У заяві наголошується, що Куба «не бере участі у війні проти України», а також «займає тверду та чітку історичну позицію», яка відкидає найманство, і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

«Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, щоб заплямувати імідж країни та подати її співучасником дій, які ми рішуче відкидаємо», – заявили в МЗС.

Як пише Reuters, навесні 2023 року пропагандистські ресурси РФ писали, що кілька кубинських громадян підписали у Росії військові контракти в обмін на російське громадянство. Після цього їх направили на війну проти України.