Обшуки провели в помешканнях підлітків на Житомирщині, а також у Львові, Вінниці і Дніпрі

Служба безпеки викрила агентурну мережу РФ, до якої входили українські підлітки. Їх вербували для антисемітських провокацій у різних регіонах України. Серед учасників мережі – діти з Житомирської області, а також зі Львова, Дніпра, Вінниці та Івано-Франківська.

Як повідомили 25 жовтня в СБУ, для дистанційного вербування спецслужби РФ створили молодіжний праворадикальний Telegram-канал «Молодіжний націонал-соціалістичний батальйон», яким керував 14-річний підліток із Дніпра, де закликали підлітків вчиняти акти антисемізму. Провокації передбачали нанесення образливих написів на пам’ятних місцях та підрив пам’ятників саморобними вибухівками. Завербовані підлітки розпалити антисемітські настрої на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці.

За результатами роботи агентів росіяни публікувати фото провокацій у ЗМІ для дискредитації України. До складу групи входили 13-17-річні учні місцевих шкіл. Правоохоронці провели обшуки в їхніх помешканнях. Зокрема на Житомирщині викрили 15-річного мешканця Радомишля, від якого росіяни під психологічним тиском вимагали зобразити нацистські символи на стелах, що вшановують борців проти нацизму в Радомишлі, а пізніше він наніс свастику та образливі написи на меморіальний комплекс жертвам Голокосту. Аналогічними символами він пошкодив і будинок місцевої єврейки.

У Дніпрі, Львові та Вінниці викрили учасників підконтрольного РФ Telegram-каналу – чотирьох школярів місцевих шкіл. Їх окупанти закликали вчинити акти вандалізму на місцях пам’яті жертв Голокосту.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), ч. 1 ст. 300 (розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і дискримінацію) та ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) ККУ.